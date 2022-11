Conferenza stampa Mourinho | «Fatta giustizia per Zaniolo Domani un solo risultato»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 2 novembre 2022), il tecnico della Roma ha parlato alla vigilia del match contro il Ludogorets: le dichiarazioni Joséha parlato alla vigilia del match tra Roma e Ludogorets.– «E’ stata, tre giornate erano troppe. A mio avviso era da massimo un turno. Può aiutarci a vincere, è un giocatore importante. Prima dell’allenamento non sono in grado di dire se giocherà o meno, comunque. L’ematoma è grande, vediamo oggi come si sente». PARTITA – «Se non vinciamo andiamo in Conference League ma noi vogliamo i playoff e abbiamoun. Sarà una gara difficile perché esiste questa pressione, ma sarà complicata anche per loro. Hanno già vinto contro di noi nonostante giocassimo ...