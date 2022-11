Comunità di Montagna Tolmezzo | Concorso per 3 Istruttori Tecnici

Leggi su posizioniaperte

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Ladidella Carnia diha indetto unPubblico per la ricerca di 3 Figure Professionali come Istruttore Direttivo Tecnico, per l’area tecnica dei Comuni di Ampezzo, Preone e ladidel Gemonese, categoria D. Viene offerto inquadramento con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Bando diLadidella Carnia indicepubblico, per soli esami, per la copertura di tre posti profilo istruttore direttivo tecnico, di cui: un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo tecnico - categoria D, posizione economica D1, presso l'area tecnica del Comune di Ampezzo (Udine); un posto a tempo pieno ed ...