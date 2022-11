Chiedono che venga sospesa la gara Consip per il rinnovo dei servizi. Ci sono '120 famiglie che rischiano di perdere il lavoro', l'appello dei dipendenti dell'Anfiteatro ...Alci sono "120 famiglie che rischiano di perdere il lavoro". E' l'appello dei lavoratori del servizio biglietteria dell'Anfiteatro Flavio, che questa mattina hanno inscenato una...Colosseo, protesta dei lavoratori del servizio biglietteria: "Garantiteci il lavoro" Chiedono che venga sospesa la gara Consip per il rinnovo dei servizi. Ci sono "120 famiglie che rischiano di ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...