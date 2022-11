Colon irritabile | il grano spagnolo che fa miracoli | dove trovarlo | come ti protegge

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Arriva dalla Puglia ilche fa bene al: si chiama “Tritordeum” e, secondo uno studio clinico condotto dall'Unità di ricerca sui disturbi funzionali gastrointestinali dell'ospedale De Bellis di Castellana Grotte, in provincia di Bari, è una cura efficace nella cura dei sintomi della sindrome del. Questo, di origine spagnola, ha una composizione proteica del glutine diversa da quella del“comune”, con meno carboidrati e meno fruttani e un contenuto maggiore di proteine, fibre e antiossidanti. I ricercatori hanno studiato gli effetti del cereale su un gruppo di pazienti che hanno seguito una dieta per 12 settimane: “i risultati di questa alimentazione”, ha spiegato il coordinatore dello studio Francesco Russo, “sono stati una riduzione della ...

