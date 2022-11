Colleferro Sara Neccia raggiunge oggi il meraviglioso traguardo dei 40 anni! Tantissimi auguri!

Così come si continua a parlare di un'opzione, in realtà molto complessa. Certo è che se non ci saranno novità, la strada obbligata sarà quella del conferimento all'estero dei rifiuti ...Le altre partite della prima giornata per il girone A saranno Vigna Pia contro Seregno Calcio, Aranova contro Maze eSport, Atletico Lodigiani contro Leon eSport econtro Fiano Romano. Nel ...Una donna di 70 anni, originaria di Colleferro ma residente da anni a Ferentino è stata trovata priva di vita all'interno della sua abitazione in località Cartiera, nel centro ernico. La donna non ...Affollata assemblea cittadina per dire no alla costruzione del nuovo impianto smaltimento rifiuti: "Se sarà necessario torneremo a manifestare" ...