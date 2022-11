Chiasso di notte sotto casa | pensionato arciere scaglia una freccia dalla finestra e uccide un peruviano

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Un uomo di 41 anni è morto questa mattina a Genova dopo essere stato trafitto da unala scorsanel centro storico del capoluogo ligure. Era di nazionalità peruviana. Ricoverato in condizioni critiche al policlinico San Martino, è deceduto durante il complesso intervento di trapianto del fegato. L’aggressore era già stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio: si tratta un artigiano 63enne originario di Varese, Evaristo Scalco. Secondo quanto ricostruito, la vittima stava litigando con un connazionale nei pressi di vico Mele. Il 63enne, probabilmente esasperato dalle urla, si è affacciatoe ha chiesto ai due di fare silenzio. Si sarebbe acceso così un ulteriore diverbio, degenerato in un lancio di oggetti verso l’abitazione. A quel punto il 63enne ha scoccato il dardo dal proprio ...

