Chiara Ferragni lancia il suo pandoro | cosa c’è dentro e quanto costa

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Dopo le uova di Pasqua, i vestiti e gli articoli per la scuola,il suo primo. Come ogni anno l’imprenditrice ha deciso di avviare un progetto a scopo benefico. Questa volta sarà in collaborazione con l’azienda dolciaria Balocco. A rivelare la novità non è statama un utente di TikTok, che sul suo profilo ha postato un video del dolce firmato, con tanto di marchio in bella vista. Ovviamente, in pochissimo tempo il video è diventato virale. Il nuovodie dove trovarlo L’utente di Tiktok rivela in anteprima i dettagli del dolce: il famoso occhio, brand della moglie di ...