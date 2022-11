Chiara Ferragni lancia il suo pandoro con ‘spolverata rosa’ ed è già polemica | ecco quanto costa e cosa contiene

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Latte fresco di qualità e uova di galline allevate a terra, questi sono gli ingredienti alla base deldifirmato da Balocco, che presto arriverà nelle case degli italiani o, almeno, di coloro che lo acquisteranno per i propri cari. Dopo il successo delle uova di cioccolato che hanno spopolato a Pasqua, l’influcer è pronta are il suo#pinkchristmas con “spolvero rosa” che è già virale su Tiktok. Tra le novità di quest’anno c’è il #pinkchristmas diche sarà disponibile presto nei supermercati con la sua confezione stilosa e rigorosamente rosa al prezzo di 8.99 euro, almeno nella versione da 750 grammi. La particolarità, manco a dirlo, sarà proprio lo zucchero a velo rosa che prenderà il posto di quello bianco e ...

ha collaborato con Balocco e sbarca sul mercato con il suo primo pandoro. Segno distintivo è lo zucchero a velo ...... Fedez , cantautore, produttore e giudice di X Factor 2022 ; Valentina, influencer e ... la proposta romanticissima diPizzimentiCon Chiara Ferragni il pandoro rosa arriva in tavola. L'influencer viene anticipata da un'utente su TikTok che mostra la scatola del suo ...