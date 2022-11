Chiara Ferragni lancia il suo pandoro brandizzato | quanto costa e dove trovarlo

Leggi su tpi

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Dopo le uova di pasqua,anche ilcon la sua griffe: si chiamerà Pink Christmas, in collaborazione con Balocco. Non ci sono dizioni ufficiali, ma i primi video del prodotto hanno già iniziato a circolare in rete. A rendere noto il progetto è stata un’utente su TikTok che ha mostrato la confezione e si è soffermata su un dettaglio: lo zucchero a velo rosa. Il video ha ricevuto in breve centinaia di commenti e migliaia di like. Il sito Gossipetv anticipa che il prezzo oscillerà tra i 9 e i 10 euro e che il prodotto sarà in vendita nei supermercati Tigros e Decò. Sul sito ufficiale di Balocco è stata caricata una pagina dedicata al#PinkChristmas dell’influencer. Per il momento, però, cliccandoci si viene rimandati a una pagina di errore. Il ...