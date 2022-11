Chiara Ferragni | il look a Petra fa discutere | gli scatti su Instagram

Leggi su dilei

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Idisono sempre destinati a far, nel bene e nel male. L’influencer e imprenditrice lo sa bene. Per visitare una delle sette meraviglie del mondo,in Giordania, ha optato per un outfit molto particolar, con ruches e piercing, che tuttavia non ha convinto i follower. Non ha rinunciato allo stile e al trend, e ha ricevuto diverse critiche per la sua mise.: ilsunon convinceci ha abituati ad osservare la sua vita su: viaggi, vacanze, momenti felici (o anche difficili, come nel caso del tumore di Fedez). Una donna social, che ha costruito il suo impero sfruttando le ...