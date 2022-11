Chi sono i nuovi concorrenti del GF Vip 7? Nomi e anticipazioni 3 novembre 2022

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Nella puntata del GF Vip di giovedì 3entreranno seiche daranno del filo da torcere agli inquilini che occupano da settembre scorso la Casa. Alfonso Signorini e la produzione non hanno svelato le identità deiVipponi ma vialcune conferme che circolano in rete. Oltre a Edoardo Tavassi e Luca Onestini, dati per certi a più riprese, arriveranno nella Casa del GF Vip alcuni volti non proprio conosciutissimi al grande pubblico. Chiche entreranno? Blogo ha dissipato le nebbie svelando altri quattro: Luciano Punzo, Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Sarah Altobello. Luciano Punzo concorrente del GF Vip 7: Antonella Fiordelisi entra in crisi? Tra i ...