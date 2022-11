Chi sono i “Giovanotti di Allegri”? Baby che salveranno la Juventus non li conosce nessuno

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 2 novembre 2022), in un momento di difficoltà, ha bisogno del supporto dei suoi giovani; andiamo a vedere chii giocatori che posaiutarlo. La stagione ha preso una piega decisamente diversa dalle aspettative; la, complice anche le mosse di mercato, sperava di poter lottare per lo scudetto ed essere grande protagonista a livello internazionale. Il campo, invece, ci sta raccontando di una squadra lontanissima dalla vetta della classifica e fuori dalla Champions League; situazione imprevista e a cui bisogna porre rimedio anche se, da qui a fine stagione, gli obiettivi di Bonucci e compagniinevitabilmente cambiati. Per spiegare questo primo grande fallimento dobbiamo tener conto di una serie di infortunati che hanno complicato, e non poco, la gestione di. Il ...