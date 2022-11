Chelsea-Dinamo Zagabria | le formazioni ufficiali | debutta Zakaria

... MTK Budapest, Ruh Lviv (+3 da conf.) Guarda le partite selezionate su UEFA.tv Sesta giornata: risultati Mercoledì 2 novembre: Gruppo B Leverkusen - Club Brugge 0 - 1 Gruppo EZagreb ...Nel gruppo E , quello del Milan, testacoda tra, già primo, eZagabria , che vincendo può sperare nella qualificazione all'Europa League. Nel gruppo G , Manchester City e Borussia ...Diretta Chelsea Dinamo Zagabria streaming video tv: testa a testa, orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita di Champions League.Il Milan ci ha pensato e lavorato a lungo, ma fin dai primi incontri con il suo entourage la sensazione era che non sarebbe stato facile portare l'attaccante del Chelsea, Armando Broja, in rossonero.