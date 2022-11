Chelsea-Dinamo Zagabria | gol di Zakaria | l’ex Juventus segna al debutto VIDEO

All.: JaissleCLASSIFICA GRUPPO E:punti 10, MILAN 7, Salisburgo 6,Zagabria 4. JUVENTUS (3 - 5 - 1 - 1): Szczesny; Gatti, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, ...La partitaZagabria di Mercoledì 2 novembre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vederla in tv e in streaming LONDRA - Mercoledì 2 novembre alle ore 21.00, a Stamford ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Con la vittoria in casa dello Shakhtar Donetsk, il Lipsia ha ottenuto l'accesso agli ottavi di finale di Champions League. Manca adesso solamente una squadra per definire il tabellone, ...