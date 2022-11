Che fine farà il Pnrr? Panacea dei mali | non basta un Ministero per attuarlo davvero

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 novembre 2022) di Carmelo Zaccaria Ci si attende molto, e a ragione, dal, da come saranno spesi tutti quei soldi e se realmente serviranno a rimuovere gli ostacoli relativi alla vita delle persone. Con il passare del tempo ilè diventato uno di quei mantra intangibili che creano dipendenza, unain grado di risolvere una volta per tutte le nostre infinite storture e inefficienze, lenire i nostri malanni. Il suo richiamo mette sollievo come la cesta degli unguenti miracolosi dei tre cerusici. Nell’immaginario collettivo si presenta come l’ultimo salvacondotto per tentare di rimetterci in sesto, far rimbalzare la crescita, riparare i danni provocati dalla crisi pandemica, incrementare i livelli occupazionali, ed in, ma siamo già nel campo della magia, perseguire la temeraria ambizione di rendere il nostro mondo più ...