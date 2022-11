Charlotte Cooper e Margaret Abbott | due pioniere vestite d’oro

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Le Olimpiadi sono da sempre un appuntamento fisso con la storia dello sport. Se poi consideriamo lo sport come un riflesso accurato o meno della società, allora diventano di importanza capitale anche nella storia generale. A tal punto furono fondamentali i Giochi di Parigi del 1900 dove per la prima volta fu consentito alle donne di competere in alcuni sport. Vennero così assegnate le prime medaglie della storia al femminile e le protagoniste furono due donne che forse non sono mai state pienamente consapevoli dell’importanza dei loro successi. Ripercorriamo brevemente la storia di. Parigi 1900, un’Olimpiade complessa ma storica Vélodrome de Vincennes (Wikipedia)Le Olimpiadi sono sempre state uno degli eventi più attesi: in passato persino le guerre si fermavano davanti alle ...