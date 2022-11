Champions League | Liverpool-Napoli 2-0 | gol e highlights | VIDEO

Sia lodato un diverbio per futili motivi. Se il Salisburgo è diventato un marchio di talento e qualità organizzativa lo deve a un colpo di testa del suo vecchio allenatore. Estate 2012, Ricardo Moniz ...... ndr) e quindi il passaggio diretto agli ottavi di finale , senza spareggi contro le terze scese dalla. RANKING - Oltre a risparmiarsi due partite in più a febbraio - scocciatura che ...Ultima giornata della fase a gironi: i bianconeri ospitano il Psg per giocarsi l'accesso in Europa League, mentre i Campioni d'Italia a San Siro contro il Salisburgo per gli ottavi ...Il passaggio agli ottavi sarebbe importante a livello economico. Il Milan è pronto ad esultare se non dovesse perdere con il Salisburgo ...