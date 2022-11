Champions League | le possibili avversarie del Napoli agli ottavi

(Di mercoledì 2 novembre 2022). Nonostante la sconfitta contro i Reds di ieri sera ilsi è qualificatodi, passando come prima del girone. Il sorteggio deglisi terrà lunedì prossimo alle ore 12 a Nyon (diretta su Sky Sport 24 e streaming su NOW e skysport.it) e glisi giocheranno a cavallo fra febbraio e marzo (14-15 e 21-22 febbraio l’andata; 7-8 e 14-15 marzo il ritorno). Essendo classificata prima, la formazione di Spalletti incontrerà una tra le seconde classificate degli altri gironi, ad eccezione dell’Inter (non possono incontrarsi due squadre dello stesso Paese) e del Liverpool che giocava nel suo stesso girone. Alcune delledel ...

... la community di fan token smaltisce le ultime tracce di sana invidia nei confronti di Rocco, il tifoso interista che si è accaparrato il pacchetto tutto incluso per la trasferta di...Commenta per primo L'ultima serata della fase a gruppi disi apre con il girone F , dove il Real Madrid di Carlo Ancelotti conduce con 10 punti, uno in più del Lipsia e quattro in più dello Shakhtar . I Blancos ospitano il Celtic fanalino di ...Alle ore 18:45 sarà il tempo dei verdetti nel Girone F. Il Real Madrid di Carlo Ancelotti sfiderà tra le mura amiche del Bernabeu gli scozzesi del Celtic, mentre a Varsavia, in ...Le formazioni ufficiali di Milan - Saliburgo del 2 novembre 2022, gara valida per la sesta giornata della fase a gironi della Champions League 2022/2023 ...