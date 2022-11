Champions League | le formazioni ufficiali di Copenhagen-Borussia Dortmund | Vavro marca Modeste

Il dato però deve far riflettere, perché se nelle ultime 15 partite della Lazio lontano dall'Olimpico ino Europaè arrivata una sola vittoria , qualche domanda c'è da porsela. ...Le formazioni ufficiali per la sesta gara didel girone E. Le scelte dei due tecnici per Milan Salisburgo MILAN (4 - 2 - 3 - 1): Tatarusanu; Kakulu, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Rebic, Krunic, Leao; Giroud. ...Le formazioni ufficiali della partita di Champions League fra Juventus e Paris Saint-Germain: le scelte di Allegri e Galtier ...19.40 - Queste le formazioni ufficiali di Milan-Salisburgo, march valido per l'ultimo turno dei gironi di Champions League: MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Tomori, ...