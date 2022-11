Champions League | le formazioni di Milan-Salisburgo e PSG-Juve

Maurizio Arrivabene , ad della Juventus, gara valida per il sesto e ultimo turno della fase a gironi di. Ai tanti tifosi collegati per il prepartita non è scappata però la gaffe di Paolo Condò che ha commesso un errore ponendo una domanda al dirigente bianconero. Il giornalista e ...... al sorteggio di Nyon partecipano 16 squadre : le prime e le seconde classificate degli otto gironi di. Come di consueto, saranno due le fasce: le teste di serie con le otto ...Dopo lo sbandamento in campionato contro il Torino, il Milan di Stefano Pioli ha l'occasione di rimettersi in carreggiata nel match di stasera contro il Salisburgo (kick ...Con la vittoria in casa dello Shakhtar Donetsk, il Lipsia ha ottenuto l'accesso agli ottavi di finale di Champions League. Manca adesso solamente una squadra per definire il tabellone, ...