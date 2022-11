Champions League | bonus e promozioni su Juve - Psg e Milan - Salisburgo

... e quindi se batteranno il Ludogorets giocheranno il playoff con una retrocessa dalla. La ... altrimenti, affronterà una terza dai gironi di Europanel playoff che equivale ai ...Un finale tutto da scrivere in( qui tutti i pronostici ), per Juventus e Milan. In ogni caso amaro per i bianconeri, già eliminati e che possono ambire soltanto all'EuropaMaccabi Haifa permettendo; la ...Il Milan deve passare agli ottavi di Champions League per incassare i 20 milioni di euro previsti come premio. La sfida contro il Salisburgo dell’ultimo turno dei gironi sarà l’ora della verità per il ...Roma, 2 nov. - (Adnkronos) - Domenica si affronteranno nel derby della capitale, ma Roma e Lazio sono destinate a sfidarsi a distanza per tutta la stagione. Dopo aver mancato l accesso alla Champions.