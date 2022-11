Champions League | arrivano i primi verdetti | Napoli primo | attenti alle seconde

(Di mercoledì 2 novembre 2022)ci sono già iin attesa delle partite di mercoledì:, Bayern, Chelsea, City, Porto e Tottenham prime. Ilsconfitto al Liverpool non perde ilposto nel Girone A, per il rammarico di Klopp. Sptti ha parlato di grande partita nonostante la sconfitta. Gli azzurri mettono in cassaforte il primato nel Girone A e dovranno attendere la giornata conclusiva di mercoledì per conoscere le potenzialida affrontare. Ecco i: Teste di serie: Bayern, Chelsea, Manchester City, Porto,, Tottenham.: Borussia Dortmund, Inter, Bruges, Liverpool, Eintracht. Qualificate con classifica da ...

Tuttavia, nonostante l'arrivo a pari punti (15 per entrambe), i partenopei si qualificano agli ottavi di finale dicome primi del girone, in virtù dello scontro diretto dello scorso ...Due sconfitte e, nonostante tutto, chiudere la serata di calcio europeo con il sorriso. Inter e Napoli , le due squadre italiane impegnate inil primo novembre, perdono rispettivamente contro il Bayern Monaco e il Liverpool . I nerazzurri, già sicuri del secondo posto nel gruppo C, escono dall'Allianz Arena con una ...Ecco tutti i risultati di oggi della sesta giornata dei gironi di Champions League 2022/23. Tottenham ed Eintracht agli ottavi.DIGIONE (Francia) - Niente da fare per la Dinamo Sassari, che perde sul campo del Digione con il punteggio di 88-80 e rimedia la terza sconfitta in Champions League. Gli uomini di coach Bucchi, ancora ...