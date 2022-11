Champions | le possibili avversarie di Inter | Milan e Napoli

Ecco leavversarie del Milan per gli ottavi diLeague. Porto Tottenham Bayern Monaco Real Madrid Manchester City PSG/Benfica Quando ci saranno i sorteggi di Nyon per scoprire le ...12.00 Sorteggio ottavi di finaleLeague SORTEGGIOLEAGUE: COME VEDERLO IN TV E STREAMING Diretta tv sulle reti Mediaset (palinsesto da definire).Terminate da qualche istante le partite di Champions League delle 21, le ultime della fase a gironi. La Juventus perde con il PSG, ma ringrazia il Benfica (miracolo delle Aguias, che sorpassano ...Il Milan si è qualificato agli ottavi di finale di Champions League: le possibili avversarie e la data del sorteggio ...