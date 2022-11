Cerignola | vandalizzata la sede della Cgil alla vigilia della visita di Landini per l’anniversario della morte di Di Vittorio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Impianti, finestre e porte danneggiatidel segretario generale Maurizio. Ladi, in provincia di Foggia, è stata oggetto di un raid nella notte tra martedì e mercoledì,del 65esimo anniversarioscomparsa di Giuseppe Di, originario proprio del paese pugliese. Per la ricorrenza nella giornata di giovedì era stata già programmata ladel segretarioche parteciperà a tutti gli eventi in programma tra Orta Nova, primo luogo di lavoro di Di ...