Castel di Sangro | il sindaco rivela | è arrivata una bellissima notizia sul Napoli!

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Il Napoli esce da Anfield sconfitto ma non sottomesso. La squadra di Luciano Spalletti ha disputato un match ad altissimo livello dimostrando ancora lo stato di grazia in cui si trova. Il gioco degli azzurri sta facendo innamorare tutti gli amanti di questo sport, oltre ai propri tifosi. Questi ultimi, infatti, oltre a dare il massimo supporto in casa, non si comportano da meno nei settori ospiti. Un esempio lampante è proprio la partita di ieri contro il Liverpool ad Anfield, dove si udivano solo i tifosi partenopei. Angelo Caruso (di), Aurelio De Laurentiis (presidente SSC Napoli), Attilio Marsilio (presidente Regione Abruzzo)di, ilCaruso: “Turismo in aumento grazie al Napoli” Proprio sull’ottimo inizio di stagione della ...