Carolina Marconi vuole lasciare GF Vip e lancia accuse agli autori VIDEO

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Giorni di nervosismo nella Casa più spiata d'Italia.abbandonare GF Vip dopo che continua a sentirsi attaccata su più fronti. La concorrente si è scontrata anche con Alfonso Signorini lamentando di finire molto spesso al centro di polemiche che non vorrebbe la riguardassero.sta valutando l'ipotesi didefinitivamente la settima edizione del reality show dopo un confronto con gliin Confessionale. Lavorrebbe raccontare la sua lotta contro il tumore e il suo amore per la vita invece di essere messa in mezzo che nulla hanno a che fare con questi temi.contro glidel GF Vip: l'ipotesi abbandono...

vuole abbandonare il Grande Fratello Vip 7 . A dirlo è stata lei stessa nella Casa più spiata d'Italia, nelle scorse ore. Il motivo La gieffina sente di non essere apprezzata dagli ...Al Grande Fratello Vip domani sera - dopo la consueta eliminazione settimanale che vede in nomination George Ciupilan, Pamela Prati, Patrizia Rossetti e- in Casa rimarranno 14 concorrenti. Un numero troppo basso per consentire al reality di durare altri sei mesi, per questo motivo Alfonso Signorini ha già arruolato altri sei vipponi ...La gieffina si sfoga con Nikita, a cui confessa di avere intenzione di lasciare la Casa più spiata d’Italia Carolina Marconi vuole abbandonare il Grande Fratello Vip 7. A dirlo è stata lei stessa nell ...A quanto pare Carolina Marconi sta pensando di lasciare il Grande Fratello VIP 7: ecco le ultime news dalla casa Giovedì aspetterà l’esito del televoto oppure andrà via prima Carolina Marconi, o alla ...