Caro bollette | l’annuncio di Giorgia Meloni

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Importanti rivelazioni disul. Ha svelato tutto all’interno dell’ultimo libro, pubblicato dal giornalista e conduttore televisivo Bruno Vespa, che aveva posto domanda diretta alla presidente del Consiglio. Ma c’è stato spazio anche per altri argomenti, come quello inerente la possibile rielezione tra 5 anni. Ha voluto fare delle dichiarazioni ben precise e ha confermato di non avere la smania di pensare anche al futuro, relativo alla possibile vittoria da conquistare anche nelle prossime elezioni politiche. Dunque, prima di raccontarvi cosa ha dettosule la prossima legge di bilancio, ecco le sue parole sulla futura possibile rielezione: “L’unico vero vantaggio che ho rispetto agli altri è ...