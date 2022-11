Caro bollette | fate attenzione all’asciugatrice | quanto consuma

Forse, a proposito di Bobbio, bisognerà ricordare a chi è angosciato dalla destra e non dal, che scegliere il sentiero che porta a sinistra vuol dire scegliere una visione, la cui ...Tante le azioni messe in campo dall'amministrazione in questi anni per contrastare il '' e tendere una mano alle famiglie che, soprattutto in questo periodo caratterizzato dai forti rincari, combattono tutti i giorni per far quadrare i conti. Tra questi, il bonus Tari, una ...