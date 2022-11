Caro bollette | a ottobre aumento del gas limitato al 5%

corrieredibologna.corriere.it

Arrivano i nuovi rincari per il gas. A comunicarli sara' nelle prossime ore l'Arera, e dovrebbero essere assai piu' contenuti dei precedenti e decisamente sotto il +70% ipotizzato solo poco tempo fa ...'Ci aspettavamo come primo atto del Governo un intervento per ile per il- prezzi. Nulla di tutto questo' ha poi aggiunto l'ex premier'. Contro il decreto anche Amnesty ... Caro bollette, spunta la moratoria: «Niente distacchi se incolpevoli» Arrivano i nuovi rincari per il gas. A comunicarli sara' nelle prossime ore l'Arera, e dovrebbero essere assai piu' contenuti dei precedenti ...Caro bollette, cosa ci sarà nel primo decreto sull'energia del governo Meloni: via l'Isee come precondizione per accedere al bonus previsto ...