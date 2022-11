Carabinieri di Avellino | controlli straordinari nella Valle del Sabato

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Il Comando Provinciale deidiha predisposto un pianoo per il controllo del territorio delladelche prevede, oltre ai servizi di pattuglia quotidianamente svolti dall’Arma locale, anche l’impiego di squadre di rinforzo della Compagnia di Intervento Operativo (C.I.O.) del 10° ReggimentoCampania di Napoli. L’attività, concordata preventivamente nel corso dell’ultima riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto di, si propone di incrementare il livello di sicurezza dell’intera area, contrastando la ricorrenza dei reati predatori, nonché di contribuire al regolare svolgimento della competizione ...

AvellinoToday

Per il weekend appena trascorso, infatti, il comando provinciale diha predisposto una ... Lo spaccio E proprio idella Stazione di Bagnoli Irpino hanno segnalato all' Autorità ...Quindici . Idella stazione di Quindici hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di, un 40enne della provincia di Napoli ritenuto responsabile di truffa. L'indagine ... Infiltrazioni criminali, elezioni a rischio: a Pratola Serra arrivano i carabinieri del C.I.O. Pedinamenti, molestie telefoniche, minacce e offese: questa è la triste sequela di azioni attraverso cui un uomo di Prata di Principato Ultra perseguitava l’ex fidanzata.Un altro delicato caso di viol ...Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino ha predisposto un piano straordinario per il controllo del territorio della Valle del Sabato che prevede, oltre ai servizi di pattuglia quotidianamen ...