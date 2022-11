Cara Giorgia | cambia la legge sui finanziamenti ai partiti

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Modesto appello alla "nazionalista"Meloni e alla maggioranza: se volete evitare ingerenze dall'estero,te le norme che regolano (si fa per dire) il finanziamento ai. Nulla, oggi, impedisce a soggetti stranieri di influenzare i processi della nostra democrazia. Ieri è stato lo speculatore ungherese George Soros, domani potrebbe essere un oligarca amico di Vladimir Putin o un ricco statunitense legato alla lobby democratica pro-aborto o ai repubblicani interessati a venderci lo shale gas. Le norme in vigore gridano che simili intromissioni sono impossibili, ma i fatti dicono il contrario: non esistono vincoli che impediscano a un privato di qualunque nazionalità, che abbia i soldi e la volontà di "investirli" così, di staccare assegni milionari aiitaliani. Lo dimostra proprio il modo in ...