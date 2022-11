Capitani & gagliardetti | Italia 1963-1966

Paolo Gianlorenzo

... in arte en nico ,e il workshop "Filmmaking in Tuscany & Location Manager" , diretto da Anna Iefimienko , Maria Paola Viano , Mario Mariani ed Eleonora, che permette ai più promettenti ...Due anni fa moriva Gigi Proietti. A lui e Giorgio, regista de "Il Maresciallo Rocca" la città di Viterbo devono tanto. Per questo nel secondo anniversario della scomparsa del grande attore romano, "Tuscia in Fiore" ha deciso di ripercorrere ... Viterbo - La moglie del regista Capitani ricorda Gigi Proietti Giovedì 3 novembre seconda giornata di eventi del MISFF. In serata concerto del Maestro Roberto Cacciapaglia MONTECATINI, 2 NOVEMBRE 2022. La seconda giornata del Montecatini International Short Film ...Appuntamento questa sera alle 21.30 con Simona Tartaglia VITERBO - Due anni fa, il 2 Novembre del 2020, moriva il grande Gigi Proietti. A lui, il regista Gior ...