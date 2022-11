(Di mercoledì 2 novembre 2022) 'Il Decreto Rave Party - spiega il deputato di FdI - è sulla Gazzetta Ufficiale, quindi siamo garantiti che non è incostituzionale, che non è una stretta repressiva, che non c'è la voglia di impedire ...

Il Tempo

È così che Giovanni Donzelli, esponente di punta di Fratelli d'Italia, risponde alle critiche al governo per la norma sui rave party durante la puntata del 2 novembre de L'che Tira, il talk show ...... suonando tamburi, scoccando frecce nell'e percuotendo delle pentole, tradizione durata fino ... la lotta per il trono gettò il regno nele nella guerra civile. Valter Schemmari Caos a L’Aria che Tira, tutti contro Donzelli. Ma lui si difende così: gesto inaspettato “Liberticida e incostituzionale Ci vuole rispetto per il Presidente della Repubblica”. È così che Giovanni Donzelli, ...Regna il caos per quanto riguarda la panchina del Venezia. I quotidiani in edicola oggi hanno tutti interpretazioni diverse sulla situazione arancioneroverde “La doppia svolta: Cosenza, c’è Viali. Son ...