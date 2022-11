Cane è l’ultimo rimasto al rifugio per animali – guardate la reazione quando bussano alla porta

Leggi su it.newsner

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Molti dei cani che vivono nei rifugi perdevono aspettare molto tempo prima di trovare una casa per la vita. Per loro può essere straziante vedere gli altritrovare una famiglia ed essere scartati più e più volte. Immaginate di essere l’ultimissimo animalealper.Proprio come nel caso di questo, che ètutto solo ed ha quasi perso ogni speranza… finché anche lui non ha avuto il suo lieto fine. Capone, un mix di Amstaff, ha trascorso molti anni allo Ionia County Animal Shelter del Michigan. “Non credevamo che ci sarebbe voluto così tanto per trovare qualcuno che aprisse il proprio cuore a lui,” ha detto il volontario Sammie Vincent a FOX 17. A un certo punto è stato adottato, ma non è stato per sempre. ...