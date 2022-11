Camila Giorgi non giocherà le finali di Billie Jean King Cup 2022 | Italia a Glasgow con quattro giocatrici

(Di mercoledì 2 novembre 2022) L’ultimo match stagionale diresterà quello contro Madison Keys, con pubblico a sfavore, agli US Open. La marchigiana, infatti, non disputerà lediCupdella prossima settimana (8-13 novembre) e, come afferma la capitana Tathiana Garbin, non verrà sostituita. Queste le parole di Garbin sui canali federali (FIT e SuperTennis): “Purtroppo,, che ha giocato il suo ultimo match lo scorso fine agosto, non è riuscita a recuperare dall’infortunio: è molto dispiaciuta ma non potrà essere con noi a. Abbiamo deciso di non sostituirla: la squadra sarà composta dalle altreconvocate. Affronteremo un girone difficile: sia la Svizzera che il ...

