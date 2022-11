Camera penale Palermo | “Norma anti rave si presta a pericolose interpretazioni”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 2 novembre 2022) (Adnkronos) – “Quando si toccano diritti costituzionalmente garti, qual è il diritto di riunione dei cittadini, previsto dall’articolo 17 della Costituzione, bisogna che le norme siano scritte con la massima cura per evitare applicazioni distorte che finirebbero di compromettere le libertà fondamentali garte dallo Stato di diritto”. Lo ha detto all’Adnkronos il Presidente delladi, l’avvocato Fabio Ferrara. “Questa nuova fattispecie di reato, così come è stata concepita, siche potrebbero fare rientrare nella previsionetiva situazioni che nulla hanno a che vedere con iparty (occupazioni di scuole od altro) – dice -Non solo. Le pene previste ...