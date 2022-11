Caltanissetta | la grigliata di Halloween finisce in tragedia | 31enne muore bruciato vivo

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Ladiin. Alessandro Tomasella, 31 anni, è stato ucciso dalla vampata provocata dall’accensione del barbecue. Alessandro ha perso la vita lunedì sera a San Cataldo, vittima di unaassurda provocata da una vampata di fuoco mentre stava accendendo un barbecue con gli amici in contrada Vassallaggi. Era un giovane ricco di amici e amato dai suoi concittadini. Un ragazzo allegro e pieno di gioia di vivere, che nella descrizione del suo profilo, su Facebook, aveva scritto: “Le persone che non ridono non sono persone serie…”. Lavorava con suo padre nella concessionaria di famiglia di mezzi agricoli, nella zona industriale di. Insieme a lui, nella, sono rimasti ustionati ...

Ladi Halloween finisce in tragedia. Alessandro Tomasella , 31 anni, è stato ucciso dalla ... in provincia di. I tre amici, Alessandro Tomasella, Salvatore Matraxia e Rosario ...L'uomo, residente da tempo a Campobello di Licata, aveva fatto unacon amici e parenti. ... un'autoambulanza e l'elisoccorso del 118 inviato dalla centrale di. Al lavoro, per ...La grigliata di Halloween finisce in tragedia. Alessandro Tomasella, 31 anni, è stato ucciso dalla vampata provocata dall'accensione del barbecue. Insieme a lui due amici, feriti ...La grigliata di Halloween finisce in tragedia. Alessandro Tomasella, 31 anni, è stato ucciso dalla vampata provocata dall'accensione del barbecue. Insieme a lui due amici, feriti ...