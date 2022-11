Calendario Champions League oggi | orari partite 2 novembre | chi gioca | tv | programma | streaming Prime e Sky

Leggi su oasport

(Di mercoledì 2 novembre 2022)2022-2023. Dopo ledi ieri, è il momento degli ultimi 90 minuti della fase a gironi, per arrivare alla composizione totale del quadro delle qualificate agli ottavi di finale. In questo delicatissimo mercoledì 1si giocheranno otto: due alle 18.45 e sei alle 21, con particolare attenzione in ottica italiana a Milan-Salisburgo e Juventus-PSG; match che dovranno far capire se i rossoneri potranno avanzare fra le migliori sedici formazioni d’Europa e se i bianconeri avranno almeno la forza di staccare il pass per l’accesso all’Europao se verranno estromessi da tutte le competizioni continentali di questa stagione. San Siro e Allianz Stadium due stadi con storia, tradizione e modernità, all’interno di unnel quale ...