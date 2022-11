Calcio | Nazionale Grifo ' Non sono stato abbandonato | sempre contatti'

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Così Vincenzo, 29enne esterno del Friburgo, in un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. Per l'Italia di Mancini, il gruppo di qualificazione all'Europeo non sarà facile, dovendo affrontare ...

sport.tiscali.it

L'esterno del Friburgo: "E' sempre bello tornare in azzurro, mi sento a casa" ROMA - "Non sono stato abbandonato, ci sono sempre stati dei contatti. Dico sempre: quando sono arrivato inmi sentivo a casa, e lo sono sempre di più dopo quattro anni di frequentazione. Sono sempre tutti caldi con me. E' sempre bello tornarci". Così Vincenzo Grifo, 29enne esterno del Friburgo, ..."Il miglior momento della mia carriera Può darsi. Ho l'esperienza di un 29enne che ha già vissuto tanti club, mi sento in forma, con tanta forza perché ho fatto una buona preparazione, senza ... Calcio: Nazionale. Antognoni 'Ripartire dai giovani e da Mancini' L'esterno del Friburgo: 'E' sempre bello tornare in azzurro, mi sento a casa' ROMA (ITALPRESS) - 'Non sono stato abbandonato, ci sono sempre ...TERAMO – Per tutti era “il colonnello”. Arrivò a Teramo a metà del 1930 che aveva 43 anni, essendo nato a Civitavecchia il 4 agosto 1887. Era tenente colonnello in aspettativa, ...