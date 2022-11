Calcio | media Svizzera | Qatar ha orchestrato operazione di spionaggio per tenere Mondiale

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Berlino, 2 nov. (Adnkronos) - A pochi giorni dall'inizio deldidi2022 escono nuove rivelazioni daisvizzeri, secondo i quali ilavrebbeun'di intelligence su larga scala e di lunga durata contro l'organo di governo delFifa, secondo quanto riportato dallaSrf. L'obiettivo di questi sforzi era impedire aldi essere privato della Coppa del Mondo dopo che la Fifa aveva assegnato il torneo al paese nel 2010, ha affermato Srf che afferma inoltre come l'includeva una società gestita da un ex funzionario della Cia e si estendeva in diversi continenti. I rappresentanti delnon hanno commentato la ...