Calcio | Juventus | Chiesa torna tra i convocati per il Psg | Kean ko

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Torino, 2 nov. - (Adnkronos) - A quasi 10 mesi dall'infortunio al legamento crociato Federicoa disposizione dell'allenatore dellaMassimiliano Allegri per la partita di Champions League di domani sera all'Allianz Stadium contro il Paris Saint Germain. C'è però un problema dell'ultima ora, con Moiseout per un fastidio alla coscia destra. Questo l'elenco completo dei: Szczesny, Locatelli,, Cuadrado, Alex Sandro, Milik, Gatti, Kosti?, Bonucci, Miretti, Pinsoglio, Rugani, Rabiot, Soulé, Perin, Barbieri, Fagioli, Barrenechea.

