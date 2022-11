Calcio | il drammatico racconto di Neuer | “Operato tre volte per un tumore”

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Il portiere ha confessato di avere unalla pelle Manuelportiere della Nazionale didella Germania e del Bayern Monaco non gioca dall’otto ottobre. Apparentemente nulla di troppo grave se non un problema alla spalle. Il portiere comunque già nel prossimo turno di campionato dovrebbe tornare. Leggi anche:, il C.T Mangia denunciato dalla Federmalteseperò, nelle ultime ore, in un’intervista alla Build, ha raccontato come dietro lo stop ci sono stati altri problemi. “Mi sono dovuto operare treper un cancro alla pelle. Il problema era in particolare in faccia”. Non a caso, insieme alla tennista Angelique Kerber ha proprio lanciato oggi una linea di prodotti per il viso. Ildi ...

