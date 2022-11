Calci | spintoni e schiaffi | padre-allenatore picchia la figlia tennista di 14 anni La video-denuncia sul web

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Prima uno schiaffo, poi uno spintone verso la panchina e poi, ancora,e botte. Sono le immagini scioccanti che arrivano dalla Serbia. Protagonisti une la giovane, appena quattordicenne, come riporta La Gazzetta. Il fatto è accaduto a Belgrado e le immagini sono state diffuse su Twitter da Igor Juric, exatore e, fondatore di una onlus per la protezione dei minori. Le immagini sono però arrivate anche a giocatori e tecnici di tutto il mondo che hanno commentato indignati. Come Patrick Mouratoglou, ex coach di Serena William che ha sottolineato come ogni “genere di abuso sui minori, dentro e fuori dal campo”, va “sradicato”. Grazie alladi Juric, l’uomo, riconosciuto come originario della ...