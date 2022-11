Caduta dei Capelli | Cause e Rimedi

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 2 novembre 2022) (Adnkronos) – Milano 2 Novembre 2022 – Ladeiha tra le maggioril’alopecia androgenetica (propensione alladeiereditaria): alcuni studi affermano che il 50% degli uomini over 50 vive affronta nella propria vita questa realtà. Tanti sono ionline, più o meno affidabili, per contrastarla o rallentarla, tra i quali, essendo un problema puramente estetico, i trattamenti cosmetici. Perdereè un fatto sgradevole: oltre alla componente estetica, molto spesso è causa di turbamenti come la paura di invecchiare o la perdita di autostima, intaccando in generale la propria identità legata all’essere giovani, sani e forti. Questo fatto culturale porta molto spesso a evitare il problema, fino a che non c’è più nulla da fare o ...