Burraco fatale film su Rai 2 | trama completa | cast | trailer e location

Film Stasera in TV di Oggi Mercoledì 2 Novembre 2022 . Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Le Verità, Doppia colpa,, Dolittle, Sleepers, Spider - Man: Homecoming, Febbre da cavallo - La mandrakata, 2001: Odissea nello spazio, Interstellar, PELHAM 1 2 3 Ostaggi in metropolitana, Two Weeks Notice - Due ...è un film del 2020 diretto da Giuliana Gamba, presentato fuori concorso al Bari International Film Festival 2020. La pellicola racconta la storia di quattro amiche appassionate di ...Stasera in prima tv su Rai 2 andrà in onda “Burraco fatale” film diretto da Giuliana Gamba, presentato fuori concorso al Bari Film Festival 2020. Una commedia sentimentale che parla di quattro amiche ...Burraco fatale: trama, cast, trailer e streaming del film su Rai 2 in onda questa sera, 2 novembre 2022, alle ore 21.20 Le info ...