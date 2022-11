Bucciano | il Comune sollecita l’Air Campania per ripristino della fermata scolastica

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Con una nota inviata e protocollata stamane a firma del sindaco Domenico Matera, ildihato, l’azienda che si occupagestione dei trasporti in, per ilstorica che in paese ha da sempre permesso ai ragazzi che frequentano gli istituti scolastici nella vicina Airola, di raggiungere la stessa attraverso l’utilizzo del pullman. In quest’ottica, per venire incontro alle esigenze dei genitori degli studenti buccianesi, costretti dall’inizio dell’anno ad organizzarsi con mezzi autonomi o a rivolgersi a privati, ilsi è reso disponibile ad installare a proprie spese, la palina presso la ...