Le vendite sono diminuite del 50% rispetto al 2019. Ma dagli esperti del food arriva la ricetta per salvare un'eccellenza del Made in ...Il grido d'allarme lanciato dall'impresa milanese arriva in occasione del, la giornata in cui si celebra, a livello internazionale, un'icona del food made in Italy. Tra le cause in ...Breadstick Day, il grissino italiano a rischio estinzione nella ristorazione Le vendite sono diminuite del 50% rispetto al 2019. Ma dagli esperti del food arriva la ricetta per salvare un’eccellenza ...Tempi duri anche per il grissino. Uno dei prodotti più celebri e diffusi nel mondo della gastronomia torinese è in crisi. Gli effetti del periodo pandemico e il caro materie prime, uniti alle difficol ...