Agenzia ANSA

A San Paolo, in, migliaia dipro - Bolsonaro manifestano e protestano vicino al comando militare del Sud - Est, chiedendo un intervento militare al grido di "intervento federale ora" dopo la ...Dopo le elezioni che hanno sancito la vittoria di Lula, e con il passare delle ore, aumenta la concentrazione dia favore del presidente uscente davanti alle caserme in vari capoluoghi, tra cui la megalopoli di San Paolo. In varie città appaiono striscioni che chiedono l' 'intervento federale' Brasile, manifestanti pro-Bolsonaro chiedono l'intervento federale - Mondo A San Paolo, in Brasile, migliaia di manifestanti pro-Bolsonaro manifestano e protestano vicino al comando militare del Sud-Est, chiedendo un intervento militare al grido di "intervento federale ora" ...Il capo dello Stato uscente, nelle sue prime dichiarazioni dopo la sconfitta al secondo turno delle presidenziali contro Lula, ringrazia chi lo ha votato e respinge le accuse di chi gli ha dato dell'a ...