Bonus trasporti da 60 euro per gli abbonamenti | a chi spetta e come fare domanda - GUIDA

... visto che dopo quattro ore di attesa si sono visti chiudere in faccia lo sportello abbonamenti per il- meglio il tempo 'vecchio'. È questo l'itinerario che si ripete, infatti, da ...... strade, ferrovie - dice - Ho fatto una riunione con la Commissaria europea deiper ... Su superbonus e reddito di cittadinanza , Salvini sostiene poi che "il110 per cento va rivisto: se ...Quanti sono i bonus che si possono richiedere Ci sono numerose agevolazioni che è ancora possibile ottenere. In cosa consistono A quanto ammontano gli importi Quando scadonoAl via il bonus trasporti di novembre, anche per chi ha già chiesto il voucher da 60 euro a ottobre. Il voucher potrà essere chiesto anche a dicembre a meno che non finiscano prima i fondi. Dal 1° ...