Bonus 550 euro per i lavoratori part time | come funziona e quali sono i requisiti per fare domanda

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Buone notizie per i. È in arrivo unda 550che spetta ai dipendenti di aziende private che nel 2021 risultano titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale. Quest’ultimo è un tipo di contratto che prevede un impiego del lavoratore soltanto in alcuni giorni, settimane o mesi all’anno. Leggi anche:assunzioni giovani:e quanto si risparmia550? Mache il lavoratore deve rispettare affinché possa ottenere ilda 550? In ...